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الترفيه

حياة الفهد.. تعود بـ«أفكار أمي» إلى شاشة رمضان

الممثلة الكويتية حياة الفهد
28 ديسمبر 2024 23:21

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تعود الممثلة الكويتية حياة الفهد إلى الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «أفكار أمي»، الذي يسلط الضوء على العلاقات الأسرية المعقدة.
يتكون هذا العمل الدرامي من 30 حلقة، من تأليف عبد المحسن الروضان وإخراج باسل الخطيب، وبطولة السعودي إبراهيم الحساوي، والبحرينية ريم أرحمة، في تعاون فني يحمل في طياته الكثير من التشويق.
تدور أحداث مسلسل «أفكار أمي» حول شخصية «شاهة»، التي تجسدها حياة الفهد، وهي امرأة قوية الإرادة تتسم بآرائها وأفكارها بشدة. ورغم حبها الشديد لأبنائها، فإن إصرارها على فرض قراراتها عليهم يقود إلى سلسلة من الأزمات والمشكلات الأسرية المتراكمة، ما يعكس الصراع الداخلي بين الحب والتمسك بالسلطة داخل العائلة.
يذكر أن آخر أعمال حياة الفهد كان مسلسل «قرة عينك» الذي عُرض في عام 2023، وتناول شخصية «كلثم» التي قضت 25 عاماً في السجن ظلماً، لكنها سعت للتواصل مع بناتها اللواتي يعارضنها بشدة، مجسدة معاناتها في لمّ شمل أسرتها الممزقة.

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