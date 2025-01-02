«سي وورلد أبوظبي».. وجهة ترفيهية وتعليمية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تتميز «سي وورلد أبوظبي» بموقعها الفريد في جزيرة ياس، وتمثِّل منارة للإلهام ونشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الحياة البحرية، وتُعتبر أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم تمتد على 5 طوابق داخلية، بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، بالإضافة إلى كونها أول «سي وورلد» خارج الولايات المتحدة، حيث تصطحب الضيوف في رحلة شائقة عبر 8 عوالم غامرة مفعمة بالتجارب والمغامرات الترفيهية، وتحكي قصة «المحيط يجمعنا» المبتكرة التي تظهر الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض، وفي المحيطات.

منذ لحظة دخول الضيوف إلى «سي وورلد أبوظبي»، يمكنهم استكشاف تمازج حيوي ومتنوع من التجارب المصممة لأفراد الأسرة، والتي تضم أكثر من 15 لعبة وتجربة تفاعلية، بالإضافة إلى لقاءات فريدة عن قرب مع الأحياء البحرية.

وتحتضن المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، عالم «المحيط اللانهائي»، أحد أكبر الأحواض المائية للأحياء البحرية المتنوعة في العالم، والذي يُعد موطناً للأسماك والحيوانات البحرية، منها أسماك القرش واللخمة وأسراب الأسماك المختلفة، والتي تعيش داخل هذا الموطن المذهل.

تنوّع

قال روب يوردي، القيّم العام في «سي وورلد أبوظبي»: «يتميز كل عالم من العوالم الـ8 الغامرة بمزايا ومواصفات مختلفة للتحكم في درجة الحرارة. على سبيل المثال يتمتع عالم المحيط الاستوائي بأجواء مناخية استوائية في مختلف أنحائه، بينما يتمتع عالم المحيط القطبي الذي يضم مناطق “القطب الشمالي” و”القطب الجنوبي” بأجوائه الباردة التي تحاكي أجواء المناطق القطبية على كوكب الأرض. ويمكن للضيوف الذين يزورون المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، الإحساس بهذا التغير في درجات الحرارة خلال تنقلهم عبر هذه العوالم».

وأضاف: «تتفرد هذه البيئات الطبيعية الكبيرة والمصممة بعناية بالعديد من الابتكارات والأنظمة التكنولوجية المتطورة مثل نظام دعم حياة الحيوان ALSS الذي يحاكي الأجواء المتجمدة للقطب الشمالي. ويضم نظام إضاءة متقدماً لرعاية الحيوانات، يعمل على التحكم بجودة المياه، بما يضمن الحفاظ على مستويات الملوحة والحرارة، وفقاً لأرقى المعايير الدولية، كما يعمل على ضبط الساعة البيولوجية لهذه الحيوانات، بما يضمن رفاهيتها الفسيولوجية والنفسية على الدوام».

تجربة ممتعة

وقال يوردي: «نجحت (سي وورلد أبوظبي) في إعادة ابتكار تجربة (سي وورلد) بالفعل، حيث باتت أول مدينة مغلقة بالكامل، ويمثل الالتزام الراسخ بحماية ورعاية الحيوانات جوهر مهمتنا. وتفخر المدينة الترفيهية للأحياء البحرية بكونها أول منشأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على اعتماد (غلوبال هيومين)، وهي واحدة من 3 منشآت فقط في المنطقة معتمدة من قبل جمعية حدائق الحيوان والأحواض المائية، ما يعكس التزامها الراسخ بتبني أعلى معايير رعاية الحيوانات. ويعمل فريق (سي وورلد أبوظبي) من الأطباء البيطريين والعلماء ومتخصصي رعاية الحيوانات بلا كلل، لضمان توفير الرعاية الجيدة للحيوانات، والفريق يسهم في إلهام الضيوف لفهم أهمية الحفاظ على الحياة البحرية وحماية هذه الأحياء البحرية».

وأضاف: «يضم (سي وورلد أبوظبي)، مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، المنشأة الرائدة المختصة ببحوث الحياة البحرية وإنقاذها، وإعادة تأهيلها وإطلاقها في بيئتها الطبيعية والحفاظ على البيئة البحرية، ويشكل المركز عنصراً حيوياً من مهمة (سي وورلد أبوظبي) الرامية لتعزيز العلوم البحرية، ويؤدي دوراً رئيساً في جهود الحفاظ على البيئة العالمية».

توعية

تحرص المدينة الترفيهية للأحياء البحرية دائماً على إدراج الفعاليات والأنشطة التعليمية، ودمجها في كل تجارب المتنزه، وتلتزم «سي وورلد أبوظبي» بتعزيز معرفة الضيوف حول النظم البيئية البحرية وأهميتها الحيوية للكوكب، حيث أطلقت النسخة الأولى من المبادرة المجتمعية المميزة «ارسم لي البحر» التي تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال وإثراء معرفتهم حول عالم البحار والمحيطات، وتصوير ما تعلموه من خلال الرسومات.

وتقدم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية على مدار العام مجموعة واسعة من البرامج التعليمية التي تغذي شغف البحث والتعلم، حيث تضم قاعتين دراسيتين مخصصتين لاستضافة ورش العمل والزيارات المدرسية، بالإضافة إلى احتضانها فعاليات مخصصة للأطفال، ال ذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و12 عاماً، وتوفر لعشاق الحياة البحرية تجارب عملية تسهم في تعزيز تفاعلهم وتعميق فهمهم لعالم البحار والمحيطات، وبتوجيه من خبراء علم الحيوان، يستكشف الأطفال عوالم «سي وورلد أبوظبي الغامرة»، والتوازن الدقيق للنظم البيئية للمحيطات مع تعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه حماية الموائل البحرية.

تعليم

«ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» يعمل كمركز تعليمي للحياة البحرية، ويستضيف شهرياً سلسلة نقاشات وجلسات علمية، بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع وزيادة المعرفة بالحفاظ على الحياة البحرية، وكيفية المساهمة والمشاركة الفاعلة في حماية عالم البحار والمحيطات.



استدامة بحرية

تُرسخ «سي وورلد أبوظبي» ريادتها باعتبارها مصدراً للتعلم ومحفزاً للتغيير الإيجابي، من خلال إلهام الضيوف من مختلف الأعمار لتكوين روابط مع المحيط، والاضطلاع بدورهم في الحفاظ عليه.

وتعمل على رعاية جيل يتميز بحب الاستكشاف والاطلاع، ويمتلك شغفاً كبيراً لحماية النظم البيئية البحرية المهمة لكوكب الأرض.