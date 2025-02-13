سيد رجب.. والد «الست»

سعيد ياسين (القاهرة)

يشارك سيد رجب في فيلم «الست»، الذي يتناول قصة حياة أم كلثوم، مواصلاً من خلاله حضوره السينمائي، حيث يجسد شخصية والدها الشيخ إبراهيم، الذي كان له الأثر الأكبر في تشكيل مسيرتها الفنية من خلال اصطحابها بالموالد والأفراح، وقال، إن الفيلم يتناول بعض الجوانب من حياة كوكب الشرق المليئة بالأحداث الإنسانية والفنية والوطنية.

وكان الشيخ إبراهيم يشجعها على المشاركة في المناسبات التي يحييها كبار المبدعين، وتقديمها إلى أساطين الموسيقى، لتصبح منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي، أول مغنية عربية تصل أعمالها للجماهير عبر التقنيات المتاحة آنذاك، مثل الراديو، والفونوجراف، ثم السينما والتلفزيون.

ويشارك في البطولة منى زكي وأحمد خالد صالح وعمرو سعد ومحمد فراج وأحمد داوود وتامر نبيل، وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد حلمي ونيللي كريم وأمينة خليل، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وشدّد رجب على أن دوره لا يتشابه مع دور الراحل حسن حسني الذي جسد شخصية والد كوكب الشرق في المسلسل التلفزيوني «أم كلثوم» الذي قامت ببطولته صابرين عام 1999، موضحاً أن الفيلم يركز على كيفية تمكن الفتاة الصغيرة، التي كانت ترتدي ملابس الأولاد في قرية فقيرة من أن تصبح أيقونة، وكيف أصبحت رمزاً نسائياً.

من ناحية أخرى، اعتذر رجب عن عدم المشاركة في مسلسل «حسبة عمري»، الذي كان يحمل عنوان «حقي وحقك»، ليغيب عن الموسم الرمضاني بعدما شارك العام الماضي في «بيت الرفاعي».