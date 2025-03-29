ماسك يبيع منصة "إكس" إلى "إكس آيه آي"

أعلن الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" يوم الجمعة أنه باع شركته "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى شركة "إكس آيه آي" للذكاء الاصطناعي التي يملكها.

وكتب ماسك على موقع "إكس" إن الصفقة التي تشمل كل الأسهم تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، من بينها 12 مليار دولار من الديون، ووفقا للمنشور، تقدر الصفقة قيمة شركتي (إكس آيه آي) بـ 80 مليار دولار و (إكس) بـ 33 مليار دولار.

وقال "مستقبل (إكس آيه آى) و (إكس) مترابط. اليوم، نأخذ بشكل رسمي الخطوة الأولى لدمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والموهبة".

وتابع ماسك: "ستوفر الشركة المندمجة تجارب أكثر ذكاء وأكثر معنى لمليارات الأشخاص مع استمرار الالتزام بمهمتنا الأساسية وهي البحث عن الحقيقة وتعزيز المعرفة".

وأضاف "سيسمح هذا لنا ببناء منصة لا تعكس العالم فحسب، وإنما تسرع بنشاط التقدم البشري".