بسمة بوسيل.. ممثلة للمرة الأولى

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض بسمة بوسيل أولى تجاربها التمثيلية في فيلم «بيج رامي»، وتؤدي فيه البطولة النسائية أمام رامز جلال، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، ومن المقرر أن يُعرض خلال الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام.

وأوضحت بوسيل أن فكرة التمثيل كانت تراودها منذ فترة طويلة، وعندما عرض عليها رامز فكرة الفيلم خلال استضافته لها في برنامجه الرمضاني «رامز أيلون مصر»، تحمست كثيراً لها. وأشارت إلى أنها تجسد في «بيج رامي» شخصية فتاة تعيش قصة حب مع بطل العمل منذ الطفولة، وتتطور علاقتهما مع مرور السنوات، ما يقودهما إلى العديد من المفارقات الكوميدية غير المتوقعة.

وأعربت بوسيل عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية تجاه أغنيتها الجديدة «يا خسارة»، التي طرحتها مؤخراً على «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

وعن جديدها في مجال الغناء، أكدت بسمة أنها تعمل حالياً على أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن أحمد البرازيلي، وهي من كلمات الشاعرة نينا نبيل، وتوزيع الموسيقي أحمد شعتوت، وتمثل لوناً جديداً ومختلفاً عما قدمته من قبل.