جميلة عوض.. تصدم «طه الغريب»

جميلة عوض.. تصدم «طه الغريب»
25 سبتمبر 2025 01:27

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تواصل الممثلة جميلة عوض تصوير مشاهدها في فيلم «طه الغريب»، المأخوذ عن رواية للمؤلف محمد صادق، ويشارك في بطولته حسن الرداد، وإخراج عثمان أبو لبن.
تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول شخصية «طه»، الشاب الطموح الذي انهار حلمه بسبب ظروف المجتمع وحب ضائع، لتتغير شخصيته ويصبح منعزلاً، وتجسد جميلة فيه شخصية «أشجان» الفتاة التي تضحي من أجل حبيبها، وتكشف القصة عن صراع بين الواقع والخيال، حين تعود أشجان التي اعتقد طه وفاتها لتصدمه بحقيقة اختلاق قصة موتها من أجل أن يركز على أحلامه. كما تعاقدت جميلة عوض على بطولة فيلم «ريد فلاج»، مع أحمد حاتم، وانتصار، تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا الرومانسية حول العلاقات الإنسانية، وما يواجهه جيل الشباب من تحديات عاطفية ونفسية.
وتشارك أيضاً في فيلم «حين يكتب الحب»، مع أحمد الفيشاوي، وريم مصطفى، ومن تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني، ويتناول العمل مشاعر الحب والصراعات النفسية التي تواجه الإنسان في الحياة.

