رصد أول حيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب

ذئب في اليونان
3 أكتوبر 2025 20:13

أعلنت منظمة "كاليستو" اليونانية غير الحكومية المعنية بالحياة البرية، اليوم الجمعة، أن تحاليل جينية أتاحت اكتشاف أول حالة مؤكدة في اليونان لحيوان من نوع هجين يجمع بين الذئب والكلب.
وقالت إيميليا إيواكيميدو عالمة الأحياء في "كاليستو"، في مؤتمر صحافي في العاصمة أثينا، إنها "أول حالة جينية مؤكَدة في اليونان".
وبيّنت تحاليل جينية أن الحيوان، الذي اكتُشفت عينات حمضه النووي قرب مدينة ثيسالونيكي، هو ذئب بنسبة 45 في المئة وكلب بنسبة 55 في المئة. وأوضحت إيواكيميدو أن هذه الحالة اكتُشفت خلال تحليل 50 عينة ذئب جُمعت من البر الرئيسي لليونان.

وأفادت دراسة حديثة، أجرتها "كاليستو" طوال ست سنوات، بأن عدد الذئاب، وهي نوع محمي بموجب اتفاقية برن، ازداد بشكل مطرد في اليونان، ليصل إلى 2075 ذئبا. ويشمل هذا العدد ثلاثة قطعان عل الأقل تضم 31 ذئبا على الأقل تعيش في جبل بارنيثا، قرب أثينا.
وتُعنى منظمة "كاليستو"، التي تتخذ في ثيسالونيكي مقرا، بدرس مجموعات وموائل الحيوانات الآكلة اللحوم الكبيرة، كالذئاب والدببة، وبالعمل على حمايتها.
تُجري المنظمة راهنا عملية بحث لتحديد مكان ذئب هاجم طفلة صربية تبلغ خمس سنوات في 12 سبتمبر الماضي قرب منتجع "نيوس مارماراس" الساحلي في شبه جزيرة "هالكيديكي" بشمال اليونان.
وأعاد الهجوم إثارة الدعوات إلى لجم أعداد هذه الحيوانات في اليونان، إذ يُطالب الصيادون والمزارعون بالحق في قتلها.

المصدر: آ ف ب
اليونان
ذئب
الكلب
هجين
