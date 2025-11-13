في «الشارقة للكتاب».. مسرحية تُشرك الجمهور في فكّ اللغز

الشارقة (الاتحاد) قدّم «معرض الشارقة الدولي للكتاب» تجربة مسرحية محلية جمعت بين التشويق البوليسي والدراما الاجتماعية، في عرضٍ تفاعلي حمل عنوان «المجلس»، حيث تحوّل الجمهور إلى طرفٍ مشارك. استوحى العمل أجواءه من المجلس الإماراتي بوصفه فضاءً للحوار والتساؤل، وجاء النص من تأليف بهوميكا غاغادا وإخراج تارون شيام، فيما تولّت حور البكّاش ترجمة النص إلى العربية وفاطمة الجرمن مراجعته التحريرية، وأدّى الأدوار نخبة من ممثلي فرقة «ستريت ستوديو». تبدأ أحداث المسرحية في أجواء هادئة داخل مجلس مروان، صاحب سلسلة مقاه مزدهرة، قبل أن تتبدّد السكينة وينقلب المشهد رأساً على عقب، لتتحول الجلسة إلى مسرحٍ للتحقيق في جريمة. وهنا يُدعى الجمهور للمشاركة في تفكيك اللغز وجمع الأدلة واستجواب 5 مشتبهين. شارك في التمثيل كلٌّ من حبيبة عبدالمحسن، مريم البنا، يزن الكاظمي، حور المعمزي، ليال المختار، أكشاي كومار، ليوبولد ليسيغ، عمر مطر، وشادي واصف، ونجحوا بأدائهم في جذب تفاعل حيّ مع الجمهور، الذي عاش أجواء الحدث لحظة بلحظة. وكان العرض، الذي قدّم نسخته الأولى العام الماضي، قد حظي بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد، ووُصف بأنه تجربة ذكية تمزج بين النص المتقن والأداء الاحترافي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز العروض المسرحية المحلية التي تجمع بين الفن والهوية.