«مهرجان أم الإمارات».. تجارب استثنائية في كورنيش أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



انطلق أمس «مهرجان أم الإمارات» بدورته الجديدة في كورنيش أبوظبي، مقدماً باقة من الفعاليات العائلية والتجارب الاستثنائية تحت شعار «فوق الخيال»، وتستمر أنشطته حتى 4 يناير 2026، حيث يستمتع الزوّار بعروض مشوّقة، وتجارب طعام عالمية، وأنشطة ترفيهية غامرة، إلى جانب عروض جوية يومية، وبرنامج حافل بالعروض الموسيقية الحيّة التي تُضفي حيوية على أجواء المهرجان.

وقالت أميرة المزروعي، مدير تنظيم المهرجانات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: ينطلق «مهرجان أم الإمارات» في دورته الحالية تحت شعار «فوق الخيال»، ويقدم عبر مناطقه الـ4، التسويق، التشويق، التسلية، التذوق والتسوق، فعاليات مستحدثة، وأنشطة تفاعلية إبداعية، من سنغافورة وأميركا، إلى جانب وجود مطاعم عالمية عدة تشارك للمرة الأولى في المهرجان. وأضافت في تصريح لـ «الاتحاد»: يشهد المهرجان هذا العام، برنامجاً موسيقياً حافلاً بالحفلات الغنائية والموسيقى الإلكترونية، تقدَّم مجاناً للزوار مع بطاقة الدخول، بهدف أن يستمتع الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات، وعلى مدى 26 يوماً، بتجارب عالمية استثنائية.



معالم ترفيهية

يتيح «مهرجان أم الإمارات» للزوار استكشاف مجموعة واسعة من المعالم الترفيهية المنتشرة في أرجائه، تشمل «بيج باونس أرابيا»، أكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم، ومتاهة «كرنفال الهمسات» المرعبة، وتجارب ألعاب غامرة، ومناطق ألعاب الأركيد والبولينغ، وعرض أفلام في الحديقة، ومتحف «خارج هذا العالم». كما يقدم عدداً من الألعاب المشوِّقة، بينها: «لعبة باص المرح العجيب»، «سكاي دروب»، و«لعبة اصطدام السيارات الكهربائية». ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بمجموعة مختارة من تجارب الطهي المحلية والعربية والعالمية التي تقدَّم للمرة الأولى في الإمارات.

موسيقى إلكترونية

يقدِّم الفنان «الأخرس» يوم 27 ديسمبر تجربة موسيقية إلكترونية سينمائية تعيد تصور الموسيقى العربية بأسلوب حديث. ويحيي بلال ديركي حفلاً يوم 28 ديسمبر، حيث يصطحب الجمهور في رحلة موسيقية بأغانيه العربية السلسة وصوته الدافئ. ويقدِّم نويل خرمان حفلاً يوم 30 ديسمبر، حيث يشتهر بمزج أنغام الشرق والغرب.



«نينجا كيدز»

يشهد «مهرجان أم الإمارات» عرض «نينجا كيدز» يومَي 12 و13 ديسمبر، حيث يقدِّم عروضاً بهلوانية مفعمة بالطاقة مع أجواء عائلية حافلة بالمرح. وتقام فعاليات «مهرجان أم الإمارات»، يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى منتصف الليل، مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة 1:00 صباحاً ليلة رأس السنة.



ليلة رأس السنة

يقدِّم «مهرجان أم الإمارات» احتفالاً خاصاً بليلة رأس السنة، حيث يحيي الفنان رامي صبري حفلاً بمشاركة الدي جي العالمي كيزا. كما يشهد المهرجان عروض الألعاب النارية المذهلة عند منتصف الليل، بالإضافة إلى عرض استثنائي لطائرات «الدرون»، يضيء سماء الكورنيش في الليلة الاحتفالية.

حفلات موسيقية

يشهد «مهرجان أم الإمارات» إقامة حفلات موسيقية يشارك فيها نخبة من نجوم العالم العربي، وتشمل قائمة الحفلات، محمود التركي الذي يحيي حفلاً يوم 14 ديسمبر، ويقدم بيغ سام نجم الراب والهيب هوب العربي، حفلاً يوم 19 ديسمبر، فيما يحيي الفنان محمد فضل شاكر، الذي يشتهر بأغنياته الرومانسية، حفلاً يوم 20 ديسمبر.



كلاسيكيات عربية

تشارك فرقة «حرقة كرت» ضمن حفلات المهرجان، حيث تقدم الفرقة حفلاً يوم 21 ديسمبر، وتتميز بإعادة إحياء الكلاسيكيات العربية بأسلوب إلكتروني معاصر، وتقدم عرضاً مميزاً يمزج بين الأصالة والابتكار. كما تشارك رشا رزق، الصوت العربي الذي رافق أشهر مسلسلات الأنمي المدبلجة، وتقدم عرضاً غنائياً يمزج الحنين مع الموسيقى الكلاسيكية والجاز والإيقاعات الشرقية.