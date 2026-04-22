الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي تعزِّز التجارب العائلية عبر مبادرة «أسرة واحدة»

22 ابريل 2026 16:12

دبي (وام) 
أطلقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالشراكة مع مجموعة الفطيم، مبادرة «أسرة واحدة» التي تقدّم منظومة متكاملة من التجارب والأنشطة عبر قطاعات متعددة، تشمل التجزئة والسيارات والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية إلى جانب التعليم.وتقود المؤسسة هذا التعاون في إطار دورها في تطوير القطاعين التجاري والسياحي وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للفعاليات والتجارب العائلية، إذ تسهم المبادرة في دعم مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات عبر تقديم برامج نوعية تعزز الترابط المجتمعي.
وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن المبادرة تمثّل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم جودة الحياة، ويرسّخ مفهوم التجارب المشتركة للعائلات، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير تجارب متكاملة للمقيمين والزوّار.
وتدار المبادرة عبر تطبيق Blue الذي يوفّر بطاقة أسرة واحدة تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من المزايا والخدمات ضمن منصة موحّدة، ما يعزّز سهولة الاستخدام ويشجع العائلات على الاستفادة من العروض المتنوعة.
وتشمل المبادرة برنامجاً سنوياً متجدداً من الفعاليات الترفيهية والتوعوية مثل أيام العائلة التفاعلية والفحوصات الصحية المجانية ومحاضرات السلامة الرقمية، إضافة إلى حملات موسمية أبرزها الاستعداد للعودة إلى المدارس، بما يعكس التزام مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز مكانة دبي مدينة صديقة للأسرة.

