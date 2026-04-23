فيلم «ذا ديفيل ويرز برادا» يعود بعد عقدين

يقول نجوم وصنّاع الجزء الثاني من الفيلم الشهير «ذا ديفيل ويرز برادا»، خلال العرض الأول في لندن، إنه يعيد إحياء البريق والأناقة من الفيلم ​الأصلي، لكنه يقدم أيضاً نظرة كاشفة على التحولات في عالم وسائط ووسائل الإعلام بعد مرور أكثر من عقدين.

ويعود ديفيد فرانكل، مخرج الفيلم الأصلي للجزء الثاني مع كاتبة السيناريو ألين ⁠بروش ماكينا، كما تعود النجمتان آن هاثاواي، وميرل ستريب، مما يمنح الفيلم ​الجديد العناصر الأساسية الأيقونية للفيلم الأصلي.

وفي هذا الجزء تدور الأحداث بعد ​فصل آندي ‌ساكس، التي تلعب دورها هاثاواي، من وظيفتها التي ⁠ركّزت على ​الصحافة الاستقصائية لتلتقي مجدداً بمن كانت رئيستها في العمل منذ 20 عاماً، وهي ميراندا بريستلي، رئيسة تحرير مجلة «رانواي» للموضة صاحبة الشخصية القوية والمهابة التي تجسّدها ستريب.

لكن بعد مرور كل تلك السنوات، تواجه المجلة التحديات التي يفرضها العصر الرقمي وأفول نجم وسائل الإعلام المطبوعة. وقالت ستريب من على السجادة الحمراء في العرض الأول للفيلم في لندن أمس الأربعاء: «يسلط الضوء نوعاً ما على كل البريق الخاطف والمتعة والموسيقى، وأيضاً على غموض وارتباك اللحظة ​الراهنة».

وأضافت: «المشهد العام في وسائل الإعلام، وفي كل الشركات ومناحي الحياة وفي الموسيقى والفن والأفلام، وكل ما يمكن تخيله للتقليل من أهميتنا، كلها أمور ترسم الفكرة التي ينطلق منها الفيلم لمعرفة كيف ستتصرف هذه الشخصيات».

وعلى خلاف الفيلم الأول، المقتبس عن رواية ‌لورين وايسبرجر، بالاسم نفسه، يحكي الجزء ​الثاني قصة أصلية لا تستند إلى رواية.

وأقرّت الكاتبة ماكينا، بأن عملها على جزء جديد لم يأتِ من دون ضغط هائل، لكنها حاولت الاستمتاع خلال تلمس ملامح الشخصيات، كما لو كان المشاهد يتعرف من جديد على صديق قديم. ​وترى أن الفيلم سيحظى باهتمام كبير لأن ⁠الجميع يواجهون تحديات اقتصادية.

أما هاثاواي، التي لم تضع سوى شروط قليلة للعودة إلى دورها، فوصفت إعادة فريق ⁠الفيلم الأصلي، بالسحر. كما يعود ستانلي توتشي، في دور نايجل، ذراع بريستلي اليمنى المخلص، كما ترقت إيميلي، مساعدتها المرهقة من الإفراط في العمل، التي تلعب دورها النجمة إيميلي بلانت، إلى منصب كبير في عالم الأزياء.

ويبدأ ​عرض الفيلم الجديد في دور السينما حول العالم في ​29 أبريل الجاري.