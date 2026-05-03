شاكيرا تحيي أضخم حفلة لها على شاطئ كوباكابانا

أحيت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا، حفلة مجانية ضخمة على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو بالبرازيل، هي الأكبر في مسيرة المغنية بحضور نحو مليوني شخص.

وتقاطر المعجبون بأعداد كبيرة لحضور حفلة النجمة البالغة 49 عاما على مسرح ضخم.

وقبيل بدء الحفلة التي تأخر انطلاقها لأكثر من ساعة عن الموعد المحدد، حلّقت في الأجواء مسيّرات لتشكّل صورة ذئبة، لقب شاكيرا الفني، وسط أجواء حماسية لدى الحاضرين.

وأشارت بلدية ريو دي جانيرو إلى أن نحو مليوني شخص حضروا حفلة شاكيرا على الشاطئ البرازيلي الذي استضاف أشهر نجمات البوب في السنوات الأخيرة.

وقال المصمم جواو بيدرو يلين البالغ 26 عاما "شاكيرا لا تحتاج إلى التقيد بقوالب نمطية، فهي تصنع فنا حقيقيا. أنا معجب بها جدا، إنها امرأة لاتينية في القمة".

لحضور الحفلة، نامت غراسيلي فاز، المعجبة الشغوفة بشاكيرا، على الشاطئ ليلة الجمعة بعد رحلة استغرقت أربع ساعات من مدينة باراتي السياحية.

وقالت فاز، البالغة 43 عاما والتي تحمل وشما كبيرا على ظهرها لاسم شاكيرا فوق صورة ذئبة، لقب المغنية ورمز جولتها العالمية الحالية، "أنا من معجبي شاكيرا منذ أكثر من 20 عاما".

بمبيعات تجاوزت 90 مليون ألبوم، وأربع جوائز غرامي، و15 جائزة غرامي لاتينية، ومجموعة أغنيات تلبي أذواق جميع الأجيال، تتمتع شاكيرا بشعبية استثنائية في البرازيل، حيث أحيت حفلات كثيرة في الماضي.

وأضافت فاز "إنها تعشق البرازيل، وحبها لنا من حبنا لها".