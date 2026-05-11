«اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه 3 أيام.. مجاناً

اللوفر أبوظبي: دخول مجاني للزوار احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف
11 مايو 2026 15:02

أبوظبي (الاتحاد)
احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، يفتح متحف اللوفر أبوظبي أبوابه أمام الزوّار مجاناً في الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري، داعياً الجمهور إلى الاستمتاع بـ3 أيام من الفن، والتعلّم، والتبادل الثقافي في المتحف.وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، يمكن للزوّار استكشاف قاعات العرض بالوتيرة المناسبة لهم، والتعرّف على أعمال فنية تمتد عبر ثقافات متعددة، ومناطق جغرافية مختلفة، وقرون عدة، ومن خلال الجولات الإرشادية، وورش العمل، وعروض الأفلام، والتجارب الخاصة، يُسلّط البرنامج الضوء على المتحف بوصفه مكاناً للاكتشاف، والتأمل، واللحظات المشتركة في عالم الفن.
يعكس موضوع اليوم العالمي للمتاحف لهذا العام، «المتاحف توحّد عالماً منقسماً»، دور المتاحف في جمع الناس معاً من خلال الثقافة والسرد القصصي. واستجابةً لذلك، يدعو «اللوفر أبوظبي» الجمهور للاستمتاع بتجارب تشجّع الحوار، والفضول، والتواصل، مستخدماً الفن كنقطة انطلاق للوصل إلى فهم مشترك تحت قبّة المتحف الأيقونية.
ويجمع البرنامج بين الفن، والسينما، والعمارة، والتعلّم ضمن سلسلة من الأنشطة المصمّمة لمختلف الأعمار، بدءاً من الجلسات التطبيقية للأطفال، وورش العمل الإبداعية للبالغين، وصولاً إلى الأفلام الغامرة الرائعة، والعروض العلمية، والتجارب الذاتية، تستعرض عطلة نهاية الأسبوع طرقاً متعددة للتفاعل مع الفن والأفكار في بيئة إيجابية ترحب بالجميع.

