«اللوفر أبوظبي» يحتفي بـ«يوم المتاحف»

احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، يفتح اللوفر أبوظبي أبوابه أمام جميع الزوار مجاناً في الفترة من 16 إلى 18 مايو، داعياً الجمهور إلى الاستمتاع بثلاثة أيام من الفن، والتعلّم، والتبادل الثقافي في المتحف. وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، يمكن للزوار استكشاف قاعات العرض بالوتيرة المناسبة لهم، والتعرّف على أعمال فنية تمتد عبر ثقافات متعددة، ومناطق جغرافية مختلفة، وقرون عدة، ومن خلال الجولات الإرشادية، وورش العمل، وعروض الأفلام، والتجارب الخاصة، يُسلّط البرنامج الضوء على المتحف بوصفه مكاناً للاكتشاف، والتأمل، واللحظات المشتركة في عالم الفن.