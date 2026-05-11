«ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»: الذكاء الاصطناعي حديث العلوم

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، جلسة علمية جديدة ضمن سلسلة حديث العلوم بعنوان «توظيف التكنولوجيا لدعم جهود الحفاظ على الحياة البحرية».

تضيء الجلسة على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في تطوير جهود الحفاظ على النظم البيئية البحرية على مستوى العالم، وتقام يوم 14 مايو من الساعة 6:30 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً، في القاعة الرئيسة بمركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، وتتضمن 3 جلسات فرعية يقدمها عدد من الخبراء المتخصِّصين في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي من أبرز جامعات أبوظبي.

تنطلق الأمسية مع البروفيسورة جوليا دي ماسي، الأستاذة المشاركة في جامعة السوربون أبوظبي، بجلسة بعنوان «توسيع نطاق مراقبة الأحياء البحرية: الذكاء الاصطناعي متعدد الروبوتات المستوحى من الطبيعة والذكاء الجماعي في البحر»، تستعرض خلالها كيف يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة أن تسهم في تطوير عمليات مراقبة الأحياء البحرية على نطاق أوسع.

ويقدم الجلسة الفرعية الثانية البروفيسور تشيزاري ستيفانيني، أستاذ الروبوتات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بعنوان «أنظمة روبوتية ذاتية التشغيل قابلة للنشر في البيئات البحرية»، حيث يستعرض أحدث التقنيات الروبوتية المصممة لدعم استكشاف الأعماق البحرية وجهود الحفاظ على الأحياء البحرية.

وتختتم الأمسية بجلسة يقدمها البروفيسور عرفان حسين، الأستاذ المشارك في علم الروبوتات والهندسة الميكانيكية بجامعة خليفة في أبوظبي، بعنوان «الروبوتات البحرية من أجل نظم بيئية محيطية مستدامة»، حيث سيتناول دور التقنيات الروبوتية في دعم استدامة المحيطات والحفاظ على توازنها البيئي.

وتعد سلسلة حديث العلوم في مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ من الركائز الأساسية ضمن جهود المركز التي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي من خلال نشر الوعي وتبادل المعرفة في مجالات العلوم والحفاظ على البيئة والتاريخ الطبيعي لمنطقة الجزيرة العربية.

ومنذ إطلاقها عام 2023، شهدت سلسة حديث العلوم إقبالاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات، واستقطبت حتى اليوم أكثر من 3200 زائر.