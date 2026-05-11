وفاة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاما

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الاثنين، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل بعد مسيرة فنية طويلة أثرت الدراما والسينما والمسرح بأعمال خالدة.

ورحل أبو زهرة عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى أحمد أبو زهرة، نجل الراحل، والده قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هي سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات"، وفقا لموقع "اليوم السابع".

ونقل موقع "بوابة الأهرام" أكدت النقابة بالغ حزنها وأسفها لرحيل أحد أهم رموز الفن المصري، مقدمة خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه، وداعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

واشتهر أبو زهرة بالعديد من الأدوار خاصة في المسلسلات التاريخية ومنها دوره لشخصية الحجاج بن يوسف الثقفي في مسلسل عمر بن عبد العزيز.