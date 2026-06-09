15 إطلالة ساحرة في صيف 2026

ترجمة: أحمد عاطف

لا تبدو الموضة مجرد سباق وراء الملابس الجديدة في صيف 2026، بل محاولة لإعادة اكتشاف الهوية الشخصية عبر تفاصيل صغيرة وإطلالات تمزج بين الراحة والجرأة والحنين إلى الماضي. وكشفت مجلة Teen Vogue في تقريرها السنوي عن أبرز اتجاهات الموضة للموسم الجديد، الذي يشهد عودة قوية لأساليب تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب لمسات مستقبلية وأخرى مستوحاة من الثقافة الشعبية والسوشيال ميديا.

1 - السترات المربوطة

تحوّلت الكنزات والسترات الخفيفة المربوطة حول الخصر أو الكتفين إلى واحدة من أبرز لمسات الصيف، بعدما أعادت النجمات، بينهن كيندال جينر، تقديمها كإضافة عملية وأنيقة تناسب اختلاف درجات الحرارة بين النهار والمساء.

2 - الباندانا

عادت عصابات الرأس القطنية والمطبوعة بقوة هذا الموسم، ليس فقط كأكسسوار جمالي، بل كقطعة عملية تمنح الإطلالة طابعاً صيفياً مريحاً وتحمي الشعر خلال الأجواء الحارة.

3 - اللون البنفسجي

من اللافندر الهادئ إلى البنفسجي الملكي، فرضت درجات البنفسجي نفسها بقوة على عروض الأزياء والسجادة الحمراء، ليصبح اللون الأبرز في صيف 2026.

4 - الطبعات المنقطة

طبعات «البولكا دوت» الكلاسيكية تعود من جديد عبر الفساتين والتنانير الصيفية، في موجة تجمع بين الأناقة الرومانسية والطابع الكلاسيكي الخالد.

5 - التربيعات

التنانير والقمصان المربعة استعادت مكانتها ضمن الموضة اليومية، خصوصاً مع انتشار الأسلوب الأكاديمي والعودة إلى أزياء تسعينيات القرن الماضي.

6 - تنسيق الطبقات

المبالغة في تنسيق الطبقات أصبحت من أبرز اتجاهات الموسم، سواء بارتداء أكثر من قميص أو دمج التنانير مع الفساتين لإطلالة أكثر جرأة وعصرية.

7 - دبابيس الزينة

الأكسسوارات الصغيرة تعود بقوة، خصوصاً الدبابيس المعدنية التي تستَخدم لتزيين السترات والقمصان وربطات العنق بأسلوب مستوحى من الأناقة الكلاسيكية.

8 - أسلوب «بريبي»

الإطلالات المستوحاة من أزياء الجامعات والمدارس الراقية تواصل انتشارها، عبر التنانير القصيرة، والأحذية اللوفر، والقمصان الكلاسيكية الأنيقة.

9 - الأحذية الرياضية بكعب

الأحذية الرياضية بالكعب الإسفيني عادت إلى الواجهة بفضل جيل z، لتجمع بين الراحة والطابع العصري الجريء.

10 - الألوان المحايدة

على الرغم من استمرار الألوان الهادئة، تأتي هذا الصيف بلمسات وردية خفيفة تمنح الإطلالة حيوية من دون التخلي عن البساطة.

11 - الخصر المنخفض

بعد سنوات من سيطرة القصات العالية، عاد الجينز منخفض الخصر بنسخ أكثر اتساعاً وراحة مستوحاة من بدايات الألفية الجديدة.

12 - البنطلون الرياضي

البنطلون الرياضي بخطوطه الجانبية الكلاسيكية أصبح قطعة أساسية يمكن تنسيقها مع الملابس الرسمية والكاجوال في آن واحد.

13 - الأوشحة الحريرية

الأوشحة لم تعُد تقتصر على الرقبة فقط، بل تستَخدم هذا الصيف كأكسسوار للشعر أو الحقيبة أو حتى كقطعة ملابس خفيفة.

14 - «اللطافة» في الموضة

الدمى الصغيرة، والأكسسوارات المستوحاة من الطفولة أصبحت جزءاً من الإطلالات اليومية لجيل «z».

15- موضة Y3K

الموضة المستقبلية المستوحاة من عام 2000 تواصل انتشارها عبر القطع المعدنية اللامعة والتصميمات ذات الطابع الرقمي والفضائي.