«شميجادون!».. أفضل مسرحية موسيقية في جوائز «توني»

نيويورك (رويترز)

فازت مسرحية «شميجادون!» بجائزة «توني» لأفضل مسرحية موسيقية في حفل توزيع الجوائز أمس الأحد، في حين سيطرت الأعمال ذات الطابع الاجتماعي على الفئات الرئيسة الأخرى، إذ حصدت مسرحية «تحرير» جائزة أفضل مسرحية، و«راجتايم» جائزة أفضل إعادة إحياء لمسرحية ​موسيقية، بينما فاز جون ليثجو بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في مسرحية «عملاق».ومسرحية «شميجادون!»، المستوحاة من مسلسل تلفزيوني، هي محاكاة ساخرة لعروض برودواي في العصر الذهبي، وتدور أحداثها حول زوجين عصريين ينجذبان إلى عالم خيالي من المسرحيات الموسيقية.

أما مسرحية «تحرير»، فقد حصلت على جائزة «توني» بعد اقتناصها لجائزة بوليتزر لعام 2026 ​في فئة الدراما، فيما أصبحت مؤلفتها بيس وول، رابع امرأة تفوز بجائزة توني لأفضل مسرحية، والأولى منذ ​عام 2009.

وتفوقت ‌مسرحية «راجتايم» على «القطط: حفل جيليكل»، إذ أعادت إحياء قصة ⁠ملحمية تتشابك ​فيها حياة الأميركيين والمهاجرين وأصحاب النفوذ، وتتناول قضايا وعد الحلم الأميركي في مطلع القرن العشرين.

وفاز كل من كايسي ليفي، وجوشوا هنري، بجائزة أفضل ممثلة وممثل عن دوريهما في المسرحية.

وفي مسرحية «عملاق»، جسَّد ليثجو، (80 عاماً) شخصية الكاتب روالد دال، في ثمانينيات القرن الماضي، وهو يواجه تداعيات تصريحات اعتبرت معادية للسامية، ويحاول الاختيار بين الاعتذار والمخاطرة بسمعته. كانت هذه جائزته الثالثة من جوائز «توني»، بعدما فاز بأول جائزة له قبل 53 ‌عاماً عن ظهوره الأول في برودواي في مسرحية «غرفة الملابس».

وفازت ليزلي مانفيل، بجائزة أفضل ممثلة رئيسة في مسرحية عن أدائها لشخصية جوكاستا، في إعادة تقديم روبرت إيك، لمسرحية سوفوكليس، الكلاسيكية «أوديب» في قالب تشويق سياسي.

وفازت مسرحية «موت بائع متجول»، بإخراج جو مانتيلو، للنص الكلاسيكي لآرثر ميلر، بجائزة أفضل إعادة إحياء لمسرحية، وحصل مانتيلو، على جائزة أفضل إخراج، وفازت لوري ميتكالف، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسرحية عن ‌أدائها لشخصية ليندا لومان، وهي جائزتها الثالثة من جوائز «​توني». ويشارك في المسرحية أيضاً الممثل المخضرم ناثان لين.