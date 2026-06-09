«جيل Z».. سفرٌ بلا حقائب!

ترجمة: أحمد عاطف



لم يعُد السفر بالنسبة لـ«جيل Z» مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل أصبح تجربة تُعاد صياغتها بالكامل وفق منطق البساطة وتقليل الأعباء. وبينما تتغير عادات السفر عالمياً، تشير Condé Nast Traveler في تقرير لها إلى بروز اتجاه لافت يقوم على فكرة «السفر بلا حقائب» أو الاكتفاء بالحد الأدنى من المتعلقات، في محاولة لتقليل التكاليف وتحرير تجربة السفر من القيود التقليدية التي تفرضها الأمتعة والحقائب.



«السفر الخفيف»

يعكس هذا التحوّل تغيّراً أعمق في طريقة تفكير الجيل الجديد تجاه الاستهلاك والراحة، فبدلاً من تجهيز حقائب ممتلئة بكل الاحتمالات، يميل كثير من الشباب إلى اختيار ما يمكن حمله بسهولة، حتى إن وصلت الفكرة في بعض التجارب إلى السفر بما هو أساسي فقط داخل الجيوب، مع تقليل الاعتماد على الحقائب قدر الإمكان. ومع ارتفاع رسوم الأمتعة في شركات الطيران، أصبحت فكرة «السفر الخفيف» أكثر جاذبية، ليس فقط من زاوية التوفير المالي، بل أيضاً من حيث تقليل التوتر داخل المطارات وتسهيل الحركة والتنقّل.



فلسفة بسيطة

يعتمد هذا النمط على فلسفة بسيطة تقوم على تقليل المتعلقات إلى الحد الأدنى الممكن، واختيار قطع متعددة الاستخدام، بما يسمح بالتحرك بسرعة وحرية أكبر، من دون الانشغال بتفاصيل الحقائب أو الخوف من فقدانها أو تأخرها.

وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذا الاتجاه، حيث يعرض بعض المسافرين تجاربهم في السفر الخفيف كنوع من أسلوب الحياة، مما جعل الفكرة تنتقل من مجرد حلّ عملي إلى «موضة» مرتبطة بالهوية والسلوك.



فكرة التوفير

وعلى الرغم من الجدل حول مدى واقعية هذا الأسلوب، خصوصاً عند الحاجة إلى أغراض إضافية فور الوصول، فإنه يظل مؤشراً واضحاً على تغير ثقافة السفر لدى جيل جديد يبحث عن البساطة ويُعيد تعريف معنى الحرية في أثناء التنقل. وعلى الرغم من انتشار هذا النمط بين بعض المسافرين الشباب، يشير التقرير إلى وجود جدل حول جدواه على المدى العملي، فالبعض يرى أن التخلّي شبه الكامل عن الأمتعة قد يتحوّل إلى مشكلة عند الوصول، لا سيما إذا احتاج المسافر إلى شراء احتياجات أساسية بشكل عاجل، ما قد يلغي جزءاً من فكرة التوفير من الأساس. ويطرح هذا السلوك تساؤلات حول الاستدامة، في ظل ما قد ينتج عنه من استهلاك سريع لمستلزمات تُشترى خصيصاً لكل رحلة، ثم يتم الاستغناء عنها لاحقاً. ويبرز جانب آخر أكثر ابتكاراً داخل هذا الاتجاه، حيث يلجأ بعضهم إلى حلول عملية غير تقليدية لتجاوز فكرة الحقائب التقليدية، مثل اختيار ملابس متعددة الجيوب لحمل الضروريات، أو استخدام قطع قابلة للتكيف داخل الرحلة نفسها.