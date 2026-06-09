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الترفيه

جزيرة ياس تستعد لاستقبال عشاق الفورمولا- 1

عروض تشجيعية تنتظر زوار جزيرة ياس خلال «عطلة سباق الجائزة الكبرى 2026» (من المصدر)
10 يونيو 2026 00:59

أبوظبي (الاتحاد) 


مع اقتراب موعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي 2026، أعلنت جزيرة ياس عن إعادة طرح باقة عطلة سباق الجائزة الكبرى لعام 2026، لتمنح عشاق سباقات السيارات فرصة الاستمتاع بأجواء السباقات والإقامة في مجموعة من فنادق جزيرة ياس والفنادق المجاورة. 

المدن الترفيهية 
تُتيح الباقة للضيوف الاستمتاع بالمنافسات الحماسية داخل حلبة السباق، وحضور حفلات ما بعد السباق، التي تُحييها نخبة من الفنانين العالميين، وزيارة المدن الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة.
وتُتاح الحجوزات الآن، حيث يمكن الحصول على باقات تشمل تذاكر المدرَّج الرئيس، ووست كلوب، والمدرَّج الغربي، والمدرَّج الجنوبي، والمدرَّج الشمالي، ونورث ستريت كلوب، ونورث ستريت، وأبوظبي هيل، بما يوفّر لعشاق رياضة السيارات مواقع مشاهدة مميزة.  وتمتد الأجواء الحافلة بالحيوية إلى ما بعد انتهاء المنافسات، إذ تشمل الباقات إمكانية حضور حفلات ما بعد السباق، حيث تم تأكيد مشاركة زارا لارسون، ولويس كابالدي، وفرقة إماجن دراغونز، لإحياء أمسيات عطلة السباق، على أن يتم الإعلان عن مزيد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

تجارب غامرة 
تشمل الباقة إمكانية الدخول ليوم واحد إلى إحدى المدن الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، بما في ذلك «عالم فيراري»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد»، أو الاستمتاع بتجربة فنية غامرة في «تيم لاب فينومينا». كما تُتيح الباقة للضيوف إمكانية الدخول إلى «متحف اللوفر أبوظبي» و«قصر الوطن»، بما يمنحهم فرصة استكشاف أبرز المعالم الثقافية التي تزخر بها العاصمة خلال فترة إقامتهم.

أنشطة عالمية 
على بُعد دقائق فقط من حلبة مرسى ياس، توفر جزيرة ياس للضيوف باقة متكاملة من التجارب الترفيهية وخيارات المأكولات والأنشطة الترفيهية العالمية طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تحتضن الجزيرة مجموعة من المدن الترفيهية العالمية والتجارب الغامرة وخيارات الضيافة الحائزة عدة جوائز، إلى جانب برنامج متنوّع من العروض الترفيهية الحيّة التي ترسّخ من مكانتها ضمن أبرز الوجهات للاستمتاع بأجواء سباق الفورمولا- 1 في أبوظبي. 

حجوزات وعروض 

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تتوفر باقة الإقامة لمدة 3 ليالٍ في الفنادق المجاورة لجزيرة ياس، مع وجبة الإفطار وتذكرة دخول لمدة 4 أيام إلى سباق الجائزة الكبرى ضمن فئة «أبوظبي هيل». وتتوفر باقة الإقامة لمدة 3 ليالٍ في فنادق جزيرة ياس، مع وجبة الإفطار وتذكرة دخول لمدة 4 أيام إلى السباق ضمن الفئة نفسها. ويتعين على الضيوف حجز الإقامة خلال فترة إقامة سباق الفورمولا- 1، الممتدة من 3 إلى 6 ديسمبر 2026. ونظراً لمحدودية التذاكر المتوفرة ضمن مختلف الفئات، تدعو جزيرة ياس عشاق السباقات إلى الحجز مبكراً، حيث سيحصل الضيوف على المعلومات اللازمة للوصول إلى تذاكرهم الرقمية عند تأكيد الحجز.

أبوظبي
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جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
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