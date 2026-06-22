لنوم هادئ.. مواصفات مثالية لـ«وجبة العشاء»

شعبان بلال (القاهرة)

يعاني كثيرون حول العالم صعوبات في النوم، بما فيها جودة النوم وتوقيته، ما يؤثر سلباً على الصحة العامة ويقلِّل من القدرة على التركيز والإنجاز. وقد يكمن الحل في «وجبة العشاء» وما تحتويه من عناصر غذائية ترتبط بتحسين جودة النوم، وفي مقدمتها البوتاسيوم.وبحسب موقع verywellhealt، يلعب البوتاسيوم دوراً مهماً في وظائف العضلات، ونقل الإشارات العصبية، وتوازن السوائل، وصحة القلب والأوعية الدموية، وكلها عوامل تؤثر بشكل غير مباشر على جودة النوم، فهو يساعد الأعصاب والعضلات على الاسترخاء، مما يسهِّل النوم. وغالباً ما تكون الأطعمة الكاملة الغنية بالبوتاسيوم غنية أيضاً بالمعادن النادرة، مثل المغنيسيوم، التي تدعم أنماط النوم الصحية. كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضراوات والبقوليات، وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم ترتبط عموماً بتحسين الصحة العامة وجودة النوم. ويؤثر توقيت العشاء أيضاً على جودة النوم، بغض النظر عن محتوى البوتاسيوم فيه. فتناول عشاء متوازن غني بالطاقة في وقت مبكر من الليل، قبل النوم بساعات قليلة، يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال الليل، ويقلِّل من أعراض الجهاز الهضمي، مثل الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة، ما يقلِّل من اضطرابات النوم لدى بعض الأشخاص. وبالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، فإن الطريقة الأكثر أماناً وفعالية لزيادة استهلاك البوتاسيوم هي من خلال الطعام، وليس المكملات الغذائية. ومن المصادر الصحية الغنية بالبوتاسيوم: السبانخ، البطاطا الحلوة، الكوسة، الموز، الحمضيات، الأفوكادو، السلمون، والمكسرات. وبينما قد يكون البوتاسيوم مفيداً للبعض، فإن بعض الأفراد الذين يعانون حالات طبية معينة قد يواجهون آثاراً سلبية عند زيادة تناول البوتاسيوم بشكل كبير. ويشمل ذلك المصابين بأمراض الكلى المزمنة، أو قصور القلب المتقدم، أو الذين يتناولون أدوية معينة، لذا ينبغي على هؤلاء استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل زيادة تناول البوتاسيوم عمداً، لأن الإفراط في تناوله قد يضر. ويشير المتخصِّصون إلى أن التركيز على أنماط الأكل الصحية على المدى الطويل أكثر فائدة فيما يتعلق بالنوم من التركيز على فيتامين واحد أو تغييرات تحدث في يوم واحد. لذا يُنصح بالانتباه إلى مكونات وجبة العشاء وتوقيتها، كما أن الوجبات الدسمة والكبيرة قد تؤثر سلباً على جودة النوم. وبشكل عام، فإن تناول عشاء متوازن يحتوي على البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف والدهون الصحية يُعد أفضل طريقة لدعم النوم من خلال الغذاء. لكن مشكلات النوم عادة ما ترتبط بعوامل عديدة، وليست بعنصر غذائي واحد، وتختلف اختلافاً كبيراً من شخص لآخر.