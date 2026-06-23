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الترفيه

مرام علي: «العند» تجربة خاصة

مرام علي
23 يونيو 2026 23:19

محمد قناوي (القاهرة)

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تخوض الممثلة مرام علي، تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «العند»، يشاركها البطولة أحمد حاتم، انتصار، ليلى أحمد زاهر، عماد رشاد، وعلا رشدي، تأليف أحمد عادل سلامة، وإخراج أحمد الزغبي، ومن المقرَّر عرضه على إحدى المنصّات الإلكترونية.
وأوضحت مرام، أن العمل يمثِّل تجربة خاصة في مسيرتها الفنية، وتقدِّم من خلاله على شخصية تحمل أبعاداً إنسانية متعدِّدة، منذ مرحلة الطفولة وتنمو مع مرور الزمن، قبل أن تواجه سلسلة من الاختبارات والتحديات الاجتماعية والإنسانية التي تُعيد تشكيل مصير الأبطال وتضع مشاعرهم أمام اختبارات قاسية.
وأشارت مرام، إلى أن المسلسل يقدِّم رؤية درامية تعتمد على تطور الشخصيات عبر مراحل عمرية مختلفة، في إطار يمزج بين الرومانسية والدراما الاجتماعية، مع التركيز على التحوّلات التي تفرضها الظروف الحياتية على العلاقات الإنسانية، وما تتركه من أثر في اختيارات الأفراد ومستقبلهم.
وأكدت أن «العند»، يعزِّز حضورها على الساحة الدرامية المصرية بعد مسلسل «2 قهوة»، الذي تخوض من خلاله تجربة مختلفة، إذ تظهر بشخصيتها ولهجتها السورية في عمل تدور أحداثه حول التفاهم والانسجام.
وأشارت إلى أن «2 قهوة»، حظي باهتمام شريحة واسعة من الجمهور، حيث يقدِّم نموذجاً للعلاقات المعاصرة التي تتقاطع فيها المشاعر مع الضغوط الاجتماعية والنفسية، ضمن إطار درامي يعتمد على التفاصيل الإنسانية الدقيقة.
وعلى الصعيد السينما، تنتظر مرام علي، طرح فيلم «الحارس»، بطولة هاني سلامة، ميرهان حسين، أحمد الرافعي، ومحمود ياسين جونيور، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في أجواء مليئة بالأسرار والمفاجآت.

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