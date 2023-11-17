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أردوغان يجري مباحثات مع شولتس

أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
17 نوفمبر 2023 22:27

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
ويأمل أردوغان وشولتس في التوصل إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بالتجارة والهجرة والدفاع.
 وأعربت الحكومة التركية، على وجه الخصوص، عن أملها في أن تحظى بموافقة ألمانيا على شراء 40 مقاتلة من طراز "يوروفايتر" للقوات الجوية التركية. 
وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الحكومة على دراية بالأمر، مشيراً إلى الإجراءات العادية لمشتريات السلاح.
وأضاف المتحدث، قبل الاجتماع، أن من المرجح طرح قضية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في المحادثات.
 كان وزير الدفاع التركي ياشار جولر قد ذكر، أمس الخميس، أن بلاده تعتزم شراء 40 من الطائرات المقاتلة وأنه تلقى بالفعل موافقة من بريطانيا وإسبانيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية للأنباء عن الوزير قوله: "إنهم يعملون الآن على إقناع ألمانيا". 
وتشارك ألمانيا في إنتاج مقاتلات "يوروفايتر"، ما يعني موافقة الحكومة الألمانية على كل عملية تصدير لها. 

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المصدر: وكالات
رجب طيب أردوغان
أولاف شولتس
مباحثات
مقاتلات يوروفايتر التايفون
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