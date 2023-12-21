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15 قتيلاً و24 مصاباً بإطلاق النار في براغ

سيارات شرطة وإسعاف في موقع إطلاق النار في براغ (أ ف ب)
22 ديسمبر 2023 01:27

براغ (الاتحاد، وكالات)

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أعلنت الشرطة التشيكية أن أكثر من 15 شخصاً قتلوا أمس، بحادث إطلاق النار في جامعة تشارلز في براغ. وقال قائد الشرطة مارتن فوندراسيك للصحافيين إن «أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 24 على الأقل»، بينما أكد وزير الداخلية فيت راكوشان عدم وجود مؤشر على أن هذه الجريمة مرتبطة بـ«الإرهاب العالمي». وأوضحت الشرطة عبر منصة «إكس»: «تم القضاء على المسلح». وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأن إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخل. وأفادت قناة «نوفا تي في» الخاصّة بوقوع انفجار وبوجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.
وأكدت خدمات الطوارئ في براغ بأنّه تمّ نشر عدد كبير من سيارات الإسعاف في الجامعة، مضيفة أنّ الإصابات تراوحت بين طفيفة وخطيرة جدا.
وقال وزير الداخلية فيت راكوسان للتلفزيون التشيكي العام، إنه «لم يتمّ التأكد من وجود مسلح آخر»، داعياً الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة. وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم. ووجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين رسالة تعزية إلى براغ.  وكتبت عبر منصة «إكس»: «لقد صدمت من حادثة إطلاق النار العنيفة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص في براغ». 
وأعربت فرنسا على لسان رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن «تأثرها وتضامنها» مع براغ.
وفي السياق نفسه، دعت وزارة الخارجية في دولة الإمارات، جميع المواطنين المتواجدين بمدينة براغ بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد من المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، كما دعت المواطنين المتواجدين هناك باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة «تواجدي».

براغ
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