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عشرات القتلى بانفجار شاحنة لنقل الوقود في ليبيريا

اشتعال النيران في الصهريج
28 ديسمبر 2023 17:49

لقي أكثر من أربعين شخصا مصرعهم وأصيب عشرات بجروح في انفجار شاحنة لنقل الوقود وسط حشد من الناس في ليبيريا، كما أعلن مسؤول طبي كبير اليوم الخميس.
وقع الحادث في بلدة "توتوتا" على بعد 130 كيلومترا شمال شرق العاصمة مونروفيا عندما خرجت الشاحنة عن الطريق وسقطت في حفرة، قبل أن تنفجر.
وأعرب الرئيس جورج ويا، اليوم الخميس، عن "تعاطفه العميق" مع عائلات الضحايا.
وقال فرنسيس كاتيه المسؤول الطبي الكبير، الذي نقلت الرئاسة تصريحاته، إن أكثر من أربعين شخصا توفوا حتى الآن وتمت معالجة عشرات الجرحى في مستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
وأكد الطبيب لقناة "سوبر بونجيز تي في" أن من الصعب تحديد الحصيلة بدقة بسبب حالة عدد كبير من الجثث المحترقة.
وقال الطبيب نفسه إن فرقه تتنقل "من بيت إلى بيت لتحديد عدد المفقودين" منذ وقوع الكارثة.
وأفاد بيان، اليوم الخميس، بأن "الرئيس ويا قال إن صور المأساة مروعة ودعا إلى تقديم مساعدة للعائلات المتضررة"، مؤكدا أن "الصليب الأحمر الوطني الليبيري ومؤسسات حكومية أخرى معنية تساعد في جهود التعافي والعلاج".
ويفترض أن يسلم جورج ويا، نجم كرة القدم السابق الذي يتولى الرئاسة منذ 2018، السلطة، بعد هزيمته في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي في 22 يناير الجاري، إلى خصمه جوزف بواكاي .
وتقدم بواكاي (50,64 بالمئة من الأصوات) بفارق 20567 صوتا فقط من أصل أكثر من 1,6 مليون ناخب على ويا (49,36 بالمئة) الذي اعترف بفوز خصمه.

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المصدر: آ ف ب
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