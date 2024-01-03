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فرنسا تعلن منع مستوطنين إسرائيليين من دخول أراضيها

فلسطيني يتفقد سيارة أحرقها المستوطنون في سلفيت (أرشيفية)
4 يناير 2024 01:01

باريس (وكالات)

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أفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أمس، بأنها ستفرض حظراً على دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها. وأوضحت الخارجية في بيانها: «ستتخذ فرنسا إجراءات لفرض حظر إداري على دخول أراضيها ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويتطلب إدخال هذه التدابير على المستوى الوطني عملاً أولياً بشأن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص المحتملين وجمع المعلومات من أجل تجميع إطار قانوني». وأشارت الوزارة إلى أن باريس تدعم اعتماد العقوبات على المستوى الأوروبي، مؤكدةً أن «فرنسا تدين بشدة سياسة الاستيطان، وهو أمر غير قانوني، وفي هذا الصدد، ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن القرارات المتخذة لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية».
وأضافت الخارجية الفرنسية أن هذا يؤجل احتمال قيام دولة فلسطينية، وهو الحل الوحيد الممكن لإسرائيل وفلسطين للعيش في سلام وأمن في أراضيهما.

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