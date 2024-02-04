حلفاء السنغال يحثون على إجراء انتخابات سريعة

داكار (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنه يتعين على السنغال إنهاء «حالة عدم اليقين» التي سببها إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا الشهر إلى أجل غير مسمى.

وقالت الوزارة في بيان بثته عبر البريد الإلكتروني: «إن الانتخابات يجب أن تجرى بأسرع ما يمكن تمشياً مع قواعد الديمقراطية السنغالية»، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

وحثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الرئيس سال على «مواصلة الدفاع وحماية التقاليد الديمقراطية العريقة في السنغال».

وكانت السلطات، في خطوة غير مسبوقة، قد أجلت أمس الأول الانتخابات المقررة في 25 فبراير في أعقاب احتجاجات ضد استبعاد مرشحين من المعارضة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن سال أعلن تأجيل خطاب للأمة دون أن يحدد موعداً جديداً.

وفي ظل تأجيل الانتخابات الذي يعد الأول من نوعه في السنغال، والتي شهدت أربع عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960 - فإن الاضطراب السياسي قد يعوق الاستثمار في اقتصاد من المتوقع أن يتوسع بأسرع وتيرة منذ خمسة عقود تقريباً.