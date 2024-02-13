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فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطناً إسرائيلياً

آلية عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة (رويترز)
14 فبراير 2024 02:30

باريس (وكالات) 

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنها فرضت عقوبات على 28 مستوطناً إسرائيلياً متطرفاً ارتكبوا «أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين» في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الأشخاص الثمانية والعشرين «صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية»، مشددة على أنها تعمل على «إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي» على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.
وأضافت: «تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول، وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولة وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه».
وكانت واشنطن ولندن فرضتا عقوبات على «مستوطنين متطرفين»، لكن الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يقررها بالإجماع لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، بسبب معارضة بعض الدول، بحسب مصادر دبلوماسية.
وأضافت الخارجية الفرنسية: «الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف، واستمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن».

فرنسا
إسرائيل
فلسطين
غزة
وزارة الخارجية الفرنسية
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