متظاهرون يحطمون باب القصر الرئاسي في المكسيك

مكسيكو (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام محلية، صباح أمس، أن مجموعة كانت تحتج على اختفاء 43 طالباً في المكسيك عام 2014 حطمت باب القصر الرئاسي في البلاد. وصدم المتظاهرون الباب بشاحنة «بيك أب» بيضاء مسروقة من شركة الكهرباء الحكومية المكسيكية، بينما كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعقد مؤتمره الصحفي اليومي بالداخل. وقالت وسائل الإعلام المحلية، إنه تم إلقاء القبض على بعض المتورطين في هذا العمل. وفي فبراير الماضي، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة المكسيكية وأماكن أخرى في البلاد تحت شعار «من أجل ديمقراطيتنا».