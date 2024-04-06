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بريطانيا تضبط مخدرات بقيمة 17 مليون جنيه استرليني في البحر الكاريبي

بريطانيا تضبط مخدرات بقيمة 17 مليون جنيه استرليني في البحر الكاريبي
6 ابريل 2024 10:49

 تمكنت القوات البحرية الملكية البريطانية من ضبط مخدرات بقيمة تقارب 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) بعد أن اعترضت زوارق تهريب سريعة في البحر الكاريبي.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أنه خلال عمليتين، ضبطت السفينة «إتش إم إس ترينت» 200 كيلوجرام من الكوكايين والمخدرات الأخرى بقيمة تقدر بـ 16.7 مليون جنيه إسترليني.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن عمليات الاعتراض تظهر التزام البحرية «بتعطيل وتفكيك» مهربي المخدرات. وقام البحارة البريطانيون ومشاة البحرية الملكية وفريق من خفر السواحل الأميركي على متن السفينة باعتراض زورق سريع للتهريب مباشرة بعد زيارة ميناء جزيرة المارتينيك.

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وأطلقت السفينة الحربية زوارق بحرية سريعة يقودها 47 فردا من كوماندوز مشاة البحرية الملكية لاعتراض القارب السريع ومصادرة المخدرات واحتجاز الطاقم قبل حلول الظلام.

وبعد أقل من 48 ساعة، عملت السفينة «اتش ام اس ترينت» بالتعاون مع طائرة دورية تابعة لخفر السواحل الأميركي لتعقب واعتراض قارب سريع آخر. وقال شابس:«تظهر عمليات الاعتراض هذه التزام البحرية الملكية بتعطيل وتفكيك عمليات تجار المخدرات في جميع أنحاء العالم».

المصدر: د ب أ
بريطانيا
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