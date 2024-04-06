«سنتكوم»: 94 عملية ضد «داعش» بالعراق وسوريا

واشنطن (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تنفيذها 94 عملية مشتركة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا في الفترة من يناير حتى مارس الماضي.

وقالت «سنتكوم»، في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أمس «إن هذه العمليات التي نفذتها القيادة بالتعاون مع شركائنا في مهمة دحر تنظيم داعش، بما في ذلك قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية أدت إلى مقتل 18 من عناصر «داعش» واعتقال 63 آخرين».

وأضافت «في العراق أسفرت 66 عملية مشتركة عن مقتل 11 عنصراً من عناصر (داعش)، واعتقال 36 آخرين، فيما تم تنفيذ 28 عملية مشتركة في سوريا أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من «داعش» واعتقال 27 عنصراً آخرين».

وأكدت «سنتكوم» أن الملاحقة المستمرة لحوالي 2500 من مقاتلي تنظيم داعش في جميع أنحاء العراق وسوريا هي «عنصر حاسم» في الهزيمة الدائمة للتنظيم، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية المستمرة لمواصلة الضغط المستمر للتصدي لتهديد «داعش» المستمر.

بدوره، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا في البيان «نحن ملتزمون بالهزيمة الدائمة لتنظيم (داعش) بسبب التهديد الذي يشكله على المستويين الإقليمي والعالمي»، مؤكداً «مواصلة تركيز جهود بلاده في استهداف عناصر (داعش) الذين يسعون إلى القيام بعمليات خارج العراق وسوريا بالإضافة إلى هؤلاء الذين يحاولون إخراج أعضاء تنظيم داعش المحتجزين في محاولة لإعادة تشكيل قواتهم».

وشدد الجنرال كوريلا على أن «هزيمة هذا التنظيم تتطلب ضغطاً مستمراً من شركائنا والتحالف».