بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني في قمة بالبيت الأبيض

سيسلط الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الضوء على شراكة قوية ومتنامية خلال زيارة رسمية للبيت الأبيض اليوم الأربعاء .

وتبدأ القمة بحفل استقبال رسمي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، يليه اجتماع مغلق ومؤتمر صحفي مشترك مزمع في حديقة الورود وعشاء رسمي وعرض للموسيقار بول سايمون.

وسيلقي كيشيدا كلمة أمام الكونجرس الأميركي غداً الخميس وسينضم إلى بايدن والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن .

وتوصلت الولايات المتحدة واليابان إلى نحو 70 اتفاقاً في مجال التعاون الدفاعي، منها إجراءات لتحديث هيكل القيادة العسكرية الأميركية في اليابان لزيادة قدرتها على العمل المشترك مع القوات اليابانية في الأزمات.

ومن المتوقع أيضاً أن يعلن بايدن وكيشيدا عن خطوات لتعزيز التطوير المشترك للمعدات العسكرية والدفاعية.

وذكر مسؤولون أميركيون أن الزعيمين سيعلنان عن خطط لإجراء مهمة فضائية مشتركة إلى القمر وللتعاون في مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين أمس الثلاثاء إن اليابان ستصبح الآن «شريكاً عالمياً كاملاً» للولايات المتحدة وبتأثير يتجاوز منطقتها ويمتد إلى أوروبا والشرق الأوسط.