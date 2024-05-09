فرنسا تُقدم مساعدات طبية إلى لبنان

بيروت (الاتحاد)

أعلنت فرنسا، أمس، تقديم مساعدات طبية إلى لبنان لتلبية احتياجات الطوارئ والأدوية العامة لديه. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إنه تم من خلال مركز الأزمات والدعم التابع لها نقل ما يقارب طنين من الأدوية إلى لبنان لتلبية احتياجاته العامة، لا سيما الاحتياجات الدوائية للأطفال. وأكدت فرنسا أنها ستسلم من خلال سفارتها في بيروت هذه المساعدات الطبية إلى جمعيات لبنانية غير حكومية.

وأضاف بيان الخارجية الفرنسية أنه «في مواجهة الأزمة المؤسسية والاقتصادية والأمنية التي يمر بها لبنان، تواصل فرنسا دعمها للشعب اللبناني، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي»، مؤكداً أن باريس «ستواصل، بالتعاون مع شركائها، الوقوف إلى جانب لبنان».