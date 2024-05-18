نشطاء حماية المناخ يشلون حركة الطيران في مطار ميونخ

شل نشطاء حماية المناخ حركة الطيران في مطار ميونخ في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد أن دخلوا إلى المنطقة الداخلية لأرض المطار. وقال متحدث باسم المطار: «المطار مغلق لأسباب أمنية، لأن نشطاء المناخ لصقوا أنفسهم على مدارج الطائرات».

وأضاف المتحدث أنه لا يزال من غير الواضح عدد النشطاء الموجودين في الموقع. وتمكن أحد موظفي وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من رصد شخصين على الأقل يجلسان على مدارج الطائرات.

وتواجد عدد كبير من قوات الشرطة في الموقع. وخطط أعضاء حركة «الجيل الأخير» - بحسب بياناتهم - للوصول إلى أرض المطار من أجل إغلاق واحد على الأقل من المدرجين، وذلك بغرض تعطيل حركة السفر في مستهل عطلة عيد العنصرة.

يذكر أن الحركة نفذت في الماضي أعمالا مماثلة في عدة مطارات ألمانية. وأوضح المتحدث باسم المطار أن رحلات الهبوط المخطط لها في المطار اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا هي التي تضررت حتى الآن، بينما تبدأ رحلات الإقلاع الساعة السادسة. وأشار المتحدث إلى أنه جرى تحويل مسار الطائرات التي كانت من المفترض أن تهبط في ميونخ إلى مطارات أخرى.