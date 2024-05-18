السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نشطاء حماية المناخ يشلون حركة الطيران في مطار ميونخ

نشطاء حماية المناخ يشلون حركة الطيران في مطار ميونخ
18 مايو 2024 09:31

شل نشطاء حماية المناخ حركة الطيران في مطار ميونخ في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد أن دخلوا إلى المنطقة الداخلية لأرض المطار. وقال متحدث باسم المطار: «المطار مغلق لأسباب أمنية، لأن نشطاء المناخ لصقوا أنفسهم على مدارج الطائرات».

وأضاف المتحدث أنه لا يزال من غير الواضح عدد النشطاء الموجودين في الموقع. وتمكن أحد موظفي وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من رصد شخصين على الأقل يجلسان على مدارج الطائرات.

وتواجد عدد كبير من قوات الشرطة في الموقع. وخطط أعضاء حركة «الجيل الأخير» - بحسب بياناتهم - للوصول إلى أرض المطار من أجل إغلاق واحد على الأقل من المدرجين، وذلك بغرض تعطيل حركة السفر في مستهل عطلة عيد العنصرة.

يذكر أن الحركة نفذت في الماضي أعمالا مماثلة في عدة مطارات ألمانية. وأوضح المتحدث باسم المطار أن رحلات الهبوط المخطط لها في المطار اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا هي التي تضررت حتى الآن، بينما تبدأ رحلات الإقلاع الساعة السادسة. وأشار المتحدث إلى أنه جرى تحويل مسار الطائرات التي كانت من المفترض أن تهبط في ميونخ إلى مطارات أخرى. 

المصدر: د ب أ
مطار ميونيخ
آخر الأخبار
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن رفح الاثنين
الأخبار العالمية
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن رفح الاثنين
اليوم 10:37
الطحالب تتسبب بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بولندا
الأخبار العالمية
الطحالب تتسبب بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بولندا
اليوم 10:19
الصين: مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مصنع للشاي
الأخبار العالمية
الصين: مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مصنع للشاي
اليوم 10:14
"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:05
اليابان تعتزم تطوير صاروخ يعاد استخدامه لإطلاق الأقمار الصناعية
الأخبار العالمية
اليابان تعتزم تطوير صاروخ يعاد استخدامه لإطلاق الأقمار الصناعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©