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اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي

ساولوس تشيليما نائب رئيس مالاوي
10 يونيو 2024 20:14

ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس في مالاوي، أن طائرة تقل ساولوس تشيليما نائب رئيس مالاوي، وتسعة آخرين، اختفت.
وأضاف البيان أن الطائرة، التابعة لقوة دفاع مالاوي، "خرجت عن الرادار" بعد أن غادرت العاصمة ليلونغوي صباح اليوم الاثنين.
وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء أن "جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن".
وورد في البيان أن تشيليما (51 عاما) كان على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي في تمام الساعة 0917 بالتوقيت المحلي (0717 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.
وأضاف البيان أن الطائرة كان مقررا أن تهبط في مطار مزوزو الدولي في تمام الساعة 1002 صباحا.
وأمر الرئيس بإجراء عملية بحث وإنقاذ بعد أن لم يتمكن مسؤولو الطيران من الاتصال بالطائرة.
بعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا رحلته المقررة إلى جزر البهاما.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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