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أوكرانيا تتقدم لإنشاء منطقة تجوال مشتركة للاتصالات مع الاتحاد الأوروبي

أوكرانيا تتقدم لإنشاء منطقة تجوال مشتركة للاتصالات مع الاتحاد الأوروبي
19 يونيو 2024 00:54

مهدت أوكرانيا الطريق لإنشاء منطقة تجوال مشتركة لاتصالات الهاتف المحمول مع دول الاتحاد الأوروبي. وسيتمكن مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 من استخدام هواتفهم المحمولة في أوكرانيا بدون رسوم إضافية لإجراء الاتصالات أو إرسال رسائل نصية أو استخدام الإنترنت.

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ووقع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على القانون اليوم الثلاثاء. وقال وزير الشؤون الرقمية ميخايلو فيديروف، وفقا لبيان من وزارته إن «الخطوة التالية هي الحصول على تقييم إيجابي لتعديلاتنا التشريعية من الجانب الأوروبي والبدء في المفاوضات بشأن الانضمام إلى منطقة التجوال الموحدة مع الاتحاد الأوروبي».

 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
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