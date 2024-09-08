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انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر لولاية ثانية

عمليات فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في الجزائر
8 سبتمبر 2024 22:12

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الأحد، إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون لولاية ثانية بنسبة تناهز 95% من الأصوات.
وقال محمد شرفي إنه من أصل 5,630 مليون صوت مسجل، حصل تبون على 5,320 مليون صوت، أي 94,65% من الأصوات خلال عملية الاقتراع التي جرت أمس السبت.
وصرح المسؤول أن "العملية الانتخابية عرفت مشاركة واسعة واتسمت بالهدوء والسلمية وبشكل نزيه وشفاف"، مضيفا "نشهد أن البناء المؤسساتي في الجزائر وصل لدرجة النضج الانتخابي".
كان تبون فاز بولايته الأولى في انتخابات ديسمبر 2019.

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المصدر: آ ف ب
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عبد المجيد تبون
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