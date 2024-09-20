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"الخدمة السرية" ينشر تحقيقه عن محاولة اغتيال ترامب الأولى

عناصر جهاز الخدمة السرية يخرجون ترامب بعد محاولة اغتياله في بنسلفانيا (أرشيفية)
21 سبتمبر 2024 00:30

توصل تحقيق أجراه جهاز الخدمة السرية الأميركي إلى وجود ثغرات في الاتصالات وإهمال قبل محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في يوليو الماضي في تجمع انتخابي في مدينة "بتلر" بولاية بنسلفانيا.
وقال رونالد رو القائم بأعمال مدير الجهاز للصحفيين اليوم الجمعة "شعر بعض العملاء بالثقة الزائدة مما أدى إلى خرق بروتوكولات الأمن"، مضيفا أنه سيجري محاسبة المسؤولين.
وقال "ستُطبق العقوبات وفقا للإجراءات التأديبية لدينا"، رافضا تقديم تفاصيل محددة.
وأثارت محاولة اغتيال ترامب في التجمع الانتخابي يوم 13 يوليو الماضي انتقادات واسعة النطاق لجهاز الخدمة السرية أسفرت عن استقالة مديرته.
وعبر المنتقدون عن مخاوف بشأن كيفية تمكن المشتبه به من الوصول إلى سطح بناية قريبة مكنته من رؤية مباشرة للمكان الذي كان يتحدث فيه الرئيس السابق.
ودافع رو عن تصرفات الجهاز في محاولة اغتيال ثانية على ما يبدو في نادي ترامب للغولف في ولاية فلوريدا يوم الأحد. في تلك الحالة، أطلق أحد عملاء الخدمة السرية النار على المشتبه به بعد أن رأى بندقية تخترق خط الأشجار.
لم يطلق المشتبه به رصاصة واحدة ولم يكن لديه رؤية مباشرة لترامب، الذي كان يلعب الغولف على بعد بضع مئات من الأمتار.
وفر المشتبه به ريان روث (58 عاما) وألقت السلطات القبض عليه لاحقا ووجهت له تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالسلاح.
في حادثة بنسلفانيا، أصيبت أذن ترامب، وقتل أحد الحاضرين وأصيب اثنان آخران في إطلاق النار. وقالت الخدمة السرية، منذ ذلك الحين، إنها "تخجل" من تلك الثغرة الأمنية.

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المصدر: وكالات
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محاولة اغتيال
جهاز الخدمة السرية
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