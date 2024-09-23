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25000 مهاجر عبروا  إلى بريطانيا منذ بداية العام

مهاجرون يتوجهون إلى بريطانيا (أرشيفية)
24 سبتمبر 2024 03:17

لندن (وكالات) 

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أظهرت أرقام مؤقتة أمس، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر المانش بواسطة قوارب صغيرة تجاوز 25 ألفاً منذ بداية العام. تأتي هذه الأرقام في وقت تسعى حكومة حزب العمال الجديدة، مثل الإدارة المحافظة السابقة، للحد من الوافدين عبر المانش.
وعبر نحو 717 مهاجراً من شمال فرنسا الأحد الماضي، ليصل العدد التراكمي للوافدين حتى الآن في عام 2024 إلى 25052، وفقاً لوزارة الداخلية. كما عبر 707 مهاجرين السبت الماضي.
ويشكل العدد الإجمالي زيادة قدرها 4 % على الرقم المعادل في هذه المرحلة من العام الماضي، لكنه يمثل انخفاضاً بنسبة 21% عن عام 2022 مع 31 الفاً و686 شخصاً. وشكل منع وصول قوارب المهاجرين الى الساحل الجنوبي لإنجلترا قضية رئيسة في الانتخابات العامة البريطانية في يوليو. وبعد أيام من توليه السلطة، ألغى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر خطة المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين إلى رواندا. وهذا العام، قضى نحو 46 مهاجراً أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ البريطانية في قوارب مطاط مكتظة. وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشهر الماضي أن الحكومة تسعى خلال الأشهر الستة المقبلة إلى تحقيق أعلى معدل لترحيل طالبي اللجوء في خمس سنوات.

بريطانيا
بحر المانش
الهجرة
المهاجرين
حزب العمال
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