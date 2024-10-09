فرنسا تعقد اجتماعاً دولياً لمساعدة لبنان في 24 أكتوبر

باريس (وكالات)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستعقد اجتماعاً وزارياً دولياً بشأن الأزمة في لبنان في 24 أكتوبر، وسيركز على الوضع السياسي الداخلي والمساعدات الإنسانية وسط تصعيد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضافت الوزارة، في بيان صدر أمس، أن الاجتماع سيركز أيضاً على العمل على تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية في الوقت الذي تحاول فيه الدول إقناع الجانبين بقبول وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أطلق الاتحاد الأوروبي، أمس، الجسر الجوي الإنساني المكون من ثلاث رحلات جوية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه «يحشد جميع أدوات الاستجابة الطارئة المتاحة له لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة في لبنان، بما في ذلك مستلزمات النظافة والبطانيات ومستلزمات المأوى في حالات الطوارئ».