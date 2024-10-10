قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي تبحث الهجرة

يبحث قادة دول وحكومات "ميد9"، التي تضم تسع دول من جنوب الاتحاد الأوروبي، مسألة الهجرة وسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال قمة تعقد في قبرص الجمعة على ما أفادت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس.

يحضر القمة قادة الدول التسع وهي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا باستثناء رئيس الوزراء البرتغالي.

ومن المقرر أن يحضر القمة أيضا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وسيناقش المسؤولون، خلال القمة التي تعقد في "بافوس" في غرب قبرص، الوضع في قطاع غزة وفي لبنان والضفة الغربية فضلا عن تعزيز العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وبرنامج عمل المفوضية الأوروبية المقبلة.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ثمة إرادة على اعتماد سياسية متوسطية حول التحديات التقليدية المتعلقة بسلامة المدنيين" مثل حرائق الغابات فضلا عن "مجال النقل و(سياسة) الطاقة والمنافسة".

وعلى صعيد الشرق الأوسط، قال قصر الإليزيه "قدرتنا على التأثير محدودة لكن ينبغي التوصل إلى نقاط توافق أوروبية أكثر".

وأوضحت باريس أن قمة "ميد9" ستبحث خصوصا في "تعزيز المساعدة الإنسانية لغزة".

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن القمة "ستشكل فرصة للبحث في الطريقة التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها حشد صفوفه بشكل أكبر".

على صعيد الهجرة، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، إلى دخول ميثاق الهجرة الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من صيف العام 2025 أي قبل عام على الموعد المحدد.

وفي باريس، دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي جعل من الهجرة إحدى أولوياته، في مقابلة مع صحيفة "لوبارزيان" إلى "تقريب تطبيق حزمة اللجوء والهجرة ستة أشهر اعتبارا من يناير 2026".

ستكون الهجرة على جدول أعمال القمة الأوروبية في 17 أكتوبر و18 منه في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث سيتناول قادة الدول والحكومات تشديد عمليات التدقيق عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين.