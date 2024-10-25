«الصحة العالمية» تفقد الاتصال بطاقم مستشفى «كمال عدوان» في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، فقدان الاتصال مع طاقم مستشفى «كمال عدوان» شمالي قطاع غزة بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له.

وأضاف غيبريسوس، في بيان نشره على حسابه عبر منصة «إكس»، أن «ما يحدث تطور مقلق بالنظر لاكتظاظ مستشفى كمال عدوان بنحو 200 مريض، إضافة إلى مئات النازحين».

وأوضح: «في وقت متأخر الليلة الماضية، تمكنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من الوصول إلى مستشفى كمال عدوان، وسط أعمال عدائية في المنطقة المجاورة، ونقلوا 23 مريضاً و26 من مقدمي الرعاية إلى مستشفى الشفاء».

كما سلم الفريق الأممي المستشفى 180 وحدة من الدم والإمدادات الجراحية والأدوية لأكثر من 5 آلاف مريض، حسب البيان نفسه.

وأشار غيبريسوس، إلى فقدان الاتصال بالموظفين هناك، بعد أنباء صباح أمس، عن اقتحام الجيش الإسرائيلي له.

واعتبر أن هذا «تطور مقلق للغاية بالنظر إلى عدد المرضى الذين يتم تقديم الخدمات لهم والأشخاص الذين يحتمون بالمستشفى».

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي احتجز مئات المرضى والطواقم الطبية والنازحين في مستشفى «كمال عدوان» بعد اقتحامه.