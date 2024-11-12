الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تطالب إسرائيل بعدم تكرار واقعة «القدس»

مبنى وزارة الخارجية الفرنسية (أرشيفية)
13 نوفمبر 2024 01:51

باريس (وكالات) 

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كاف»
14 قتيلاً فلسطينياً بغارتين جويتين إسرائيليتين

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت السفير الإسرائيلي أمس، وأبلغته بأن واقعة القدس، التي شهدت دخول قوات أمن إسرائيلية مسلحة إلى موقع تديره فرنسا، يجب ألا تتكرره مرة أخرى على الإطلاق.
واحتُجز اثنان من مسؤولي الأمن الفرنسيين يتمتعان بوضع دبلوماسي لفترة وجيزة في السابع من نوفمبر عندما كان من المقرر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجمع كنيسة باتر نوستر على جبل الزيتون.
ويقع الموقع، وهو أحد أربعة مواقع تديرها فرنسا في القدس، تحت مسؤولية باريس، وهذه ليست المرة الأولى التي تنشأ فيها مشاكل بشأن ممتلكات تاريخية فرنسية في المدينة المقدسة.
وذكرت الوزارة في بيان أنه تم إبلاغ السفير بأن وجود قوات أمن إسرائيلية مسلحة واعتقال مسؤولين فرنسيين في الموقع أمر «غير مقبول»، مضيفة من دون الخوض في التفاصيل «ستُتخذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال».

فرنسا
إسرائيل
القدس
وزارة الخارجية الفرنسية
باريس
جان نويل بارو
آخر الأخبار
جانب من عملية تقديم المياه الصالحة للشرب للعائلات النازحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تزود نازحي غزة بالمياه الصالحة للشرب
13 نوفمبر 2024
نازحون في بيت حانون يعبرون طريق صلاح الدين في شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كاف»
13 نوفمبر 2024
رجل فلسطيني ينظر إلى مبنى دمرته غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
14 قتيلاً فلسطينياً بغارتين جويتين إسرائيليتين
13 نوفمبر 2024
تحذير من مخاطر بقايا الذخائر غير المنفجرة بالقطاع
الأخبار العالمية
تحذير من مخاطر بقايا الذخائر غير المنفجرة بالقطاع
13 نوفمبر 2024
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تطالب إسرائيل بعدم تكرار واقعة «القدس»
13 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©