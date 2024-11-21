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فرنسا تدين الهجمات ضد «اليونيفيل»

مركبات مدرعة تابعة لـ«اليونيفيل» تقوم بدورية في مرجعيون جنوبي لبنان (أ ف ب)
22 نوفمبر 2024 01:13

باريس (وكالات)

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أدانت فرنسا أمس، الهجمات التي استهدفت قاعدة لقوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان «اليونيفيل».
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن 4 من الجنود أصيبوا نتيجة إطلاق صاروخ على قاعدة «اليونيفيل» في 19 نوفمبر الجاري.
وأوضح البيان أنه «في نفس اليوم تعرضت دورية لليونيفيل تضم جنوداً فرنسيين لإطلاق نار، من دون وقوع إصابات في الجنود».
وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة ضمان حرية حركة قوات حفظ السلام للقيام بمسؤولياتها بشكل كامل.
والثلاثاء، أعلنت «اليونيفيل» تعرض قواتها لثلاث هجمات في جنوب لبنان، أسفر أحدها عن إصابة 4 جنود، من دون أن تعلن الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات، علماً بأنها تعرضت سابقاً لاستهدافات مباشرة من الجيش الإسرائيلي​​​​​​​. 
وتأسست بعثة «اليونيفيل» بقرار من مجلس الأمن في مارس 1978.

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