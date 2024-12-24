ثوران بركان كيلاويا في هاواي مجدداً

أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء بأن بركان كيلاويا في أرخبيل هاواي الأميركي، أحد الأنشط في العالم، ثار الاثنين.

وأظهرت الصور التي نشرتها السلطات تصدعات في فوهة البركان التي نفثت منها حمماً بركانية.

وقال المعهد إن الثوران بدأ قرابة الساعة 02,20 بالتوقيت المحلي (12,20 بتوقيت غرينتش).

وأضاف انه عند قرابة الساعة 04,30 شوهدت حمم بركانية تنبعث على ارتفاع 80 مترا. وانبعثت أيضا مواد منصهرة" من البركان. كما يبعث الثوران مواد على علو مرتفع في الغلاف الجوي.

وقال المعهد إن "ثوران البركان يحدث في منطقة مغلقة" في متنزه براكين هاواي الوطني.

وتابع أن ثاني أكسيد الكبريت الذي أطلقه البركان "سيؤثر في الغلاف الجوي ويخلق ضبابا مرئيا (الضباب الدخاني البركاني)".

وفقا للمعهد، استقر ثوران البركان قرابة الساعة 06,30 بالتوقيت المحلي، دون تهديد البنية التحتية.

ويثور بركان كيلاويا بشكل شبه مستمر منذ عام 1983، وكان آخر ثوران له في سبتمبر. وهو أحد البراكين الستة النشطة في هاواي مع مونا لوا، الأكبر في العالم.