الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ثوران بركان كيلاويا في هاواي مجدداً

منظر لثوران جديد داخل قمة كالديرا في جزيرة هاواي
24 ديسمبر 2024 16:25

أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء بأن بركان كيلاويا في أرخبيل هاواي الأميركي، أحد الأنشط في العالم، ثار الاثنين.
وأظهرت الصور التي نشرتها السلطات تصدعات في فوهة البركان التي نفثت منها حمماً بركانية.
وقال المعهد إن الثوران بدأ قرابة الساعة 02,20 بالتوقيت المحلي (12,20 بتوقيت غرينتش).
وأضاف انه عند قرابة الساعة 04,30 شوهدت حمم بركانية تنبعث على ارتفاع 80 مترا. وانبعثت أيضا مواد منصهرة" من البركان. كما يبعث الثوران مواد على علو مرتفع في الغلاف الجوي.
وقال المعهد إن "ثوران البركان يحدث في منطقة مغلقة" في متنزه براكين هاواي الوطني.
وتابع أن ثاني أكسيد الكبريت الذي أطلقه البركان "سيؤثر في الغلاف الجوي ويخلق ضبابا مرئيا (الضباب الدخاني البركاني)".
وفقا للمعهد، استقر ثوران البركان قرابة الساعة 06,30 بالتوقيت المحلي، دون تهديد البنية التحتية.
ويثور بركان كيلاويا بشكل شبه مستمر منذ عام 1983، وكان آخر ثوران له في سبتمبر. وهو أحد البراكين الستة النشطة في هاواي مع مونا لوا، الأكبر في العالم.

أخبار ذات صلة
ثوران بركان في هاواي
أيسلندا.. هدوء ثوران بركاني استمر 18 يوماً
المصدر: وكالات
ثوران بركان
بركان
هاواي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
في إنجاز تاريخي لم يُسبق.. مسبار يسجل اقتراباً قياسياً من الشمس
الترفيه
في إنجاز تاريخي لم يُسبق.. مسبار يسجل اقتراباً قياسياً من الشمس
اليوم 19:03
دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2025
علوم الدار
دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2025
اليوم 19:00
جاكبو: كل هذا صلاح يقدمه على أعلى مستوى مع ليفربول
الرياضة
جاكبو: كل هذا صلاح يقدمه على أعلى مستوى مع ليفربول
اليوم 18:49
توقعات بسقوط أمطار غداً
علوم الدار
توقعات بسقوط أمطار غداً
اليوم 18:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©