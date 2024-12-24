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ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار تشيدو في موزمبيق

ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار تشيدو في موزمبيق
24 ديسمبر 2024 21:34

أعلنت السلطات في موزمبيق ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار تشيدو في البلاد إلى 120 شخصاً على الأقل. وتسبب الإعصار في خسائر فادحة في جزيرة مايوت الفرنسية بالمحيط الهندي قبل أن يصل إلى اليابسة في موزمبيق يوم 15 ديسمبر الجاري، حيث بلغت سرعته 240 كيلومتراً في الساعة. وذكرت هيئة الحماية المدنية في موزمبيق في صفحتها على فيسبوك أن 110 أشخاص لقوا حتفهم في إقليم كابو ديلجادو شمالي البلاد، فيما أصيب 868 شخصاً في مختلف موزمبيق. وبشكل إجمالي، يعتقد أن 688 ألف شخص أضيروا من الإعصار في موزمبيق، بزيادة بأكثر من الضعف عما كان يعتقد في وقت سابق.
 ودمر الإعصار أو أتلف أكثر من 150 ألف منزل، فضلاً عن عشرات المستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وأعمدة الإذاعة وغيرها من منشآت البنية التحتية.
 وقدمت هيئات الإغاثة مساعدات طارئة لعشرات الآلاف، فيما تعهد الرئيس فيليب نيوسي بتقديم الدعم للمتضررين وسرعة إعادة إعمار المناطق التي أضيرت.

 

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