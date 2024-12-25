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انقطاع الكهرباء عن 200 ألف منزل في البوسنة بعد عاصفة ثلجية

انقطاع الكهرباء عن 200 ألف منزل في البوسنة بعد عاصفة ثلجية
26 ديسمبر 2024 00:28

ذكرت السلطات أن أكثر من 200 ألف منزل في البوسنة والهرسك ظلت بدون كهرباء لليوم الثاني اليوم الأربعاء، بعد أن تسببت عاصفة ثلجية في انقطاع واسع النطاق للتيار في العديد من دول البلقان.
وقالت شركتا الكهرباء في البوسنة إن البلدات والقرى في شمال غرب البلاد ووسطها لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء.
وتوقف تساقط الثلوج اليوم بينما يحتفل السكان الكاثوليك بعيد الميلاد، لكن العديد من الطرق ظلت مغلقة مما حال دون إمكان الوصول إلى البلدات والقرى.
وفي كرواتيا المجاورة، قالت سلطات الطوارئ إنها أنقذت 48 شخصاًَ دفنوا تحت الثلوج في منطقة ليكا بوسط البلاد.
وفي سلوفينيا، قالت السلطات إن الرياح القوية والثلوج منعت طائرة هليكوبتر من إنقاذ متسلق مجري عالق في جبال الألب منذ يوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء تانجوج عن رئيس سلطة الطوارئ ببلدة شاباتس قوله إن ما يصل إلى 10 آلاف منزل في غرب صربيا ظلت بدون كهرباء لمعظم الوقت خلال نهار اليوم الأربعاء، وذلك قبل عودة التيار بمعظم المناطق بحلول المساء.

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المصدر: رويترز
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