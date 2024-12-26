حداد وطني في أذربيجان على ضحايا تحطم الطائرة

بدأت أذربيجان، اليوم الخميس يوم حداد وطني، بعد يوم على مقتل 38 شخصاً في تحطّم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية كانت تقل 67 راكبا بعدما انحرفت عن مسارها في غرب كازاخستان.



وكانت الطائرة وهي من طراز امبراير 190، تقوم برحلة من العاصمة الأذربيجانية باكو على الساحل الغربي لبحر قزوين، إلى مدينة غروزني في جمهورية الشيشان الروسية في القوقاز، حين سقطت قرب مدينة أكتاو على الساحل الشرقي لبحر قزوين.



بحسب موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الملاحة الجوية، حلّقت الطائرة فوق بحر قزوين بعيدا عن مسارها الطبيعي، ثمّ قامت بالدوران في أجواء المنطقة حيث تحطّمت في نهاية المطاف.



وقال نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني كانات بوزومباييف إن "الوضع ليس جيدا، 38 قتيلا"، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية.



وأفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية بنقل "29 ناجيا، بينهم ثلاثة أطفال، إلى المستشفيات".

وكانت الخطوط الجوية الأذربيجانية أفادت بأن الطائرة كانت تقلّ 67 راكبا من ضمنهم طاقهما المؤلف من خمسة أشخاص.

وأوضحت وزارة النقل الأذربيجانية أنّ من بين ركّاب الطائرة 37 شخصا من أذربيجان وستة من كازاخستان وثلاثة أشخاص من قرغيزستان و16 من روسيا.



من جانبها، أفادت وزارة النقل الكازاخستانية بأنّ "طائرة كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني تحطّمت قرب مدينة أكتاو"، مضيفة أنّها "تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية".



وقالت الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الطائرة "نفّذت هبوطا اضطراريا" على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من أكتاو.

وأوضحت وزارة الطوارئ الكازاخستانية أنّ عناصر إنقاذ تابعين لها أخمدوا حريقا اندلع إثر تحطّم الطائرة.

ولفتت إلى أنّه تمّ إرسال 150 عنصر إنقاذ إلى موقع التحطّم.



وأعلنت السلطات الكازاخستانية فتح تحقيق في حادث التحطّم الذي لم تعرف على الفور أسبابه.



