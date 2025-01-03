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الكشف عن حصيلة هجوم سوق عيد الميلاد في ماجدبورج

الكشف عن حصيلة هجوم سوق عيد الميلاد في ماجدبورج
3 يناير 2025 20:31

ذكرت وزارة داخلية ولاية سكسونيا أنهالت الألمانية اليوم الجمعة أن عدد المصابين جراء هجوم على سوق عيد الميلاد (الكريسماس) في مدينة ماجدبورج قبل أسبوعين ارتفع من الـ 235 شخصاً حسبما أفادت تقارير سابقة إلى 299 شخصاً.
ويتضمن العدد الجديد المصابين الذين لم يتم تسجيلهم من قبل أو تم فقط إبلاغ السلطات بهم في أعقاب الهجوم.    
وأوضحت الوزارة أن 12 من المصابين من الأجانب أو لديهم جنسية مزدوجة.  
 وفي 20 ديسمبر، قاد رجل 50 عاماً سيارته في سوق لعيد الميلاد في ميدان بوسط المدينة الواقعة بوسط ألمانيا، عاصمة ولاية سكسونيا أنهالت. ولقي خمسة أشخاص حتفهم جراء الهجوم. 

 

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