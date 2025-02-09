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انفجار على متن ناقلة نفط في روسيا

ناقلة نفط (أرشيفية)
9 فبراير 2025 19:24

أعلنت وكالة الشحن الفدرالية الروسية أن انفجارا وقع، اليوم الأحد، على متن ناقلة نفط في ميناء بشمال غرب روسيا أجبر الطاقم على الإخلاء فيما يجري التحقيق في الأمر.
وأفادت وكالة النقل البحري والنهري "روسموريشفلوت"، على تطبيق "تلغرام"، أن "انفجارا وقع في غرفة المحرك" في "كوالا" في ميناء أوست لوغا غربي سانت بطرسبرغ صباح اليوم.
وقالت إن الطاقم غادر السفينة لكن الانفجار لم يتسبب في "انسكاب البضائع أو تسرب المنتجات النفطية" ولا يوجد خطر بأن تغرق السفينة.
وأكدت أن "الوكالات المختصة تحقق في الحادث"، وسيتم فحص حالة السفينة.
أظهر موقع تتبع السفن "فيسيل فايندر" أن السفينة "كوالا"، التي بُنيت في عام 2023 وترفع علم أنتيغوا وباربودا، وصلت إلى أوست لوغا الخميس.
وكتبت قناة "بازا" الروسية، على تطبيق "تلغرام"، أن السفينة تحمل 130 ألف طن من زيت الوقود الثقيل.

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المصدر: وكالات
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ناقلة نفط
روسيا
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